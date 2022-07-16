***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi
16.07.2022 21:15
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Sözleşme Feshi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Kouassi Gervais Yao
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih
Fesih Tarihi
-
Fesih Sebebi
Karşılıklı Fesih
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 1.100.000.-EUR tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045648
BIST
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|ACSEL
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|% 0,00
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|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
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|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
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|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
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|THYAO
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|6.040.588.789
|% 0,00
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|SISE
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|1.295.329.181
|% 0,00
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|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
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|EREGL
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|995.380.886
|% 0,00
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|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
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|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
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|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
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|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,2310
|17,3991
|% 0,00
|
|Euro
|17,4775
|17,6050
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,5822
|20,6855
|% 0,10
|
|Frank
|17,7583
|17,8653
|% 0,58
|
|Riyal
|4,6195
|4,6427
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-0,18
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|Altın Gr.
|955
|956
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.519
|6.647
|-57,00
|
|Yarım
|3.177
|3.240
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.619
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,73
|0,29
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|Gümüş Gr.
|10,45
|10,48
|0,14
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|B. Petrol
|101
|101
|2,03
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