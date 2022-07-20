***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi
20.07.2022 15:12
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sözleşme Feshi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Erce Kardeşler
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih
Fesih Tarihi
-
Fesih Sebebi
Karşılıklı Fesih
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Tazminat Ödenmeyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler arasındaki 01.06.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046958
BIST
15:482.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,92
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:4817,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0430
|Açılış
|: 17,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
15:4817,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0208
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:48967,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,52
|Açılış
|: 967,75
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:48
|DOBUR
|46,20
|13.936.360
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.293
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|30.865.302
|% 9,99
|
|BOSSA
|11,78
|46.934.448
|% 9,98
|
|KRSTL
|7,57
|123.323.215
|% -8,46
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,61
|123.120.287
|% -6,23
|
|KONYA
|1.235,50
|72.388.011
|% -6,12
|
|NIBAS
|8,89
|43.098.864
|% -4,31
|
|THYAO
|50,60
|2.617.494.484
|% -0,98
|
|SISE
|21,14
|1.458.035.640
|% -0,19
|
|EREGL
|27,94
|878.374.731
|% 0,87
|
|SASA
|42,58
|780.697.984
|% 1,82
|
|KCHOL
|35,14
|748.873.453
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,96
|670.070.109
|% -1,99
|
|ODAS
|3,56
|501.522.853
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,25
|152.823.256
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,54
|541.801.725
|% 0,22
|
|TSKB
|2,25
|225.794.365
|% 1,81
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5912
|17,6026
|% 0,24
|
|Euro
|17,9763
|17,9893
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,0001
|21,1054
|% 0,03
|
|Frank
|18,0608
|18,1696
|% 0,09
|
|Riyal
|4,6674
|4,6908
|% 0,15
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-2,79
|
|Altın Gr.
|968
|968
|1,51
|
|Cumhuriyet
|6.561
|6.661
|31,00
|
|Tam
|6.587
|6.640
|9,00
|
|Yarım
|3.210
|3.244
|3,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.623
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,86
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,08
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,78
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
16:02ESCAR
Yüzde 8.42 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 002, 082 adet işlem
-
16:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 58 artarak (% 0.07 ) 2, 207
-
16:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, DOBUR, RHEAG, UFUK, BOSSA, POLTK, VANGD, KLRHO
-
16:01
KLRHO, GLBMD, INFO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:01
KRSTL, SNGYO, GLRYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında