***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi
27.07.2022 17:34
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Türkçe
Sözleşme Feshi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Yunus Mallı
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih
Fesih Tarihi
-
Fesih Sebebi
Karşılıklı Fesih
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 01.02.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 7.000.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048261
BIST
17:262.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 11,15
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
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2.554
En Düşük
2.532
17:2617,9097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0517
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
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17,9370
En Düşük
17,8322
17:2618,1574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0674
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
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18,2550
En Düşük
18,0653
17:26987,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,59
|Açılış
|: 987,57
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|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler17:24
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.562.920
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|TMSN
|42,96
|454.058.630
|% 9,98
|
|IMASM
|71,65
|21.161.889
|% 9,98
|
|PEGYO
|2,30
|62.480.483
|% -9,80
|
|DESPC
|11,19
|9.841.050
|% -4,20
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|MRGYO
|1,90
|32.797.965
|% -4,04
|
|ESCOM
|21,44
|26.773.832
|% -3,94
|
|THYAO
|49,88
|3.325.771.638
|% 1,80
|
|YKBNK
|4,80
|1.184.087.925
|% 1,05
|
|SISE
|21,16
|988.825.173
|% 0,57
|
|EKGYO
|3,22
|970.278.672
|% 0,94
|
|TOASO
|69,60
|801.326.756
|% 2,81
|
|EKGYO
|3,22
|970.278.672
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,63
|450.477.573
|% 5,84
|
|YKBNK
|4,80
|1.184.087.925
|% 1,05
|
|TSKB
|2,62
|487.768.614
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|126.274.544
|% 3,75
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9025
|17,9251
|% 0,38
|
|Euro
|18,1379
|18,1656
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,5135
|21,6214
|% 0,45
|
|Frank
|18,5265
|18,6381
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7581
|4,7820
|% 0,43
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|987
|988
|1,64
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.651
|6.714
|1,00
|
|Yarım
|3.241
|3.282
|0,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.641
|1,00
|
Seans Raporu
17:24
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