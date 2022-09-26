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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi

26.09.2022 13:20
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi


***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )

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Türkçe
Sözleşme Feshi

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Anders Trondsen
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih
Fesih Tarihi
-
Fesih Sebebi
Karşılıklı Fesih
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065198


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