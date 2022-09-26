***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi
26.09.2022 13:20
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Türkçe
Sözleşme Feshi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Anders Trondsen
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih
Fesih Tarihi
-
Fesih Sebebi
Karşılıklı Fesih
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065198
BIST
14:173.304
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 43,63
|Açılış
|: 3.271
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|Önceki Kapanış
|: 3.260
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3.310
En Düşük
3.265
14:1718,4815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 18,5600
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|Önceki Kapanış
|: 18,5500
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En Düşük
18,4396
14:1717,8329
En Yüksek
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|: 17,8700
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|Önceki Kapanış
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14:17973,32
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|: 1,07%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 963,00
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975,07
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:17
|BAGFS
|26,48
|136.858.030
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|97.642.128
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,85
|36.745.545
|% 9,78
|
|KONTR
|57,90
|327.046.206
|% 9,56
|
|ISGYO
|8,19
|9.012.284
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.049.086
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|14.674.205
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,93
|780.521.449
|% -7,53
|
|SNPAM
|14,32
|113.134
|% -7,49
|
|THYAO
|71,40
|2.704.510.582
|% 2,88
|
|SASA
|68,05
|2.056.922.999
|% 2,56
|
|TSKB
|2,52
|2.027.781.754
|% -3,82
|
|YKBNK
|7,35
|1.909.830.001
|% 6,06
|
|GARAN
|19,67
|1.562.394.670
|% 2,08
|
|TSKB
|2,52
|2.027.781.754
|% -3,82
|
|SKBNK
|2,11
|869.635.212
|% -7,46
|
|EKGYO
|4,05
|1.229.721.881
|% 3,05
|
|YKBNK
|7,35
|1.909.830.001
|% 6,06
|
|ZOREN
|3,93
|780.521.449
|% -7,53
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4783
|18,4815
|% 0,03
|
|Euro
|17,8200
|17,8329
|% 0,56
|
|Sterlin
|19,8901
|19,9899
|% 1,15
|
|Frank
|18,6353
|18,7475
|% 0,70
|
|Riyal
|4,8991
|4,9236
|% 0,13
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|17,03
|
|Altın Gr.
|973
|973
|10,09
|
|Cumhuriyet
|6.578
|6.678
|-31,00
|
|Tam
|6.611
|6.686
|7,00
|
|Yarım
|3.216
|3.269
|1,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.634
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,71
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,19
|
|B. Petrol
|83,93
|83,93
|1,07
|
Seans Raporu
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14:32ORCAY
Yüzde 9.60 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 344, 791 adet işlem
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14:31ISCTR
Yüzde 4.43 oranında artışla 8.01 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 566, 859 adet işlem
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14:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 73, 09 artarak (% 2.07 ) 3, 606
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14:30XU100
Endeks 3, 307 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 36, 177.00 milyon TL de
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14:30ARASE
Yüzde 9.65 oranında artışla 121.60 lira fiyatla işlem gören hissede 903, 732 adet işlem