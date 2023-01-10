***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi
10.01.2023 22:54
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Türkçe
Sözleşme Feshi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Jean Evrard Kouassi
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih
Fesih Tarihi
-
Fesih Sebebi
Karşılıklı Fesih
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Tazminat Ödenmeyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099790
BIST
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|ACSEL
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|ARMDA
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|% 10,00
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|BFREN
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|CEOEM
|20,34
|25.393.619
|% -10,00
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|3.381,60
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|KOZAL
|563,00
|4.362.869.376
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|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% -2,63
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|YKBNK
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|SKBNK
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|AKBNK
|17,03
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|Satış
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|Sterlin
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|22,8723
|% -0,13
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|Frank
|20,2679
|20,3900
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,09
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.878
|1.879
|7,11
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|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|4,21
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.664
|7.732
|24,00
|
|Yarım
|3.723
|3.782
|11,00
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|Çeyrek
|1.861
|1.891
|6,00
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|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,00
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|B. Petrol
|80,20
|80,20
|0,55
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