***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSözleşme FeshiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-SoyadıYusuf ErdoğanFesih Eden TarafKarşılıklı FesihFesih Tarihi16.01.2023Fesih SebebiKesin TransferFesih Halinde Tazminat TutarıTazminat ödenmeyecektir.AçıklamalarŞirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan arasındaki 14.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102690BIST