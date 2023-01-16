***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi
16.01.2023 20:09
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Türkçe
Sözleşme Feshi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Yusuf Erdoğan
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih
Fesih Tarihi
16.01.2023
Fesih Sebebi
Kesin Transfer
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Tazminat ödenmeyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan arasındaki 14.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102690
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
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18,8094
En Düşük
18,7572
18:0520,3408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0101
|Açılış
|: 20,5700
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|Önceki Kapanış
|: 20,6900
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20,4474
En Düşük
20,2982
18:051.155,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,99
|Açılış
|: 1.155,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|292,70
|1.581.976.398
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.493.441
|% 10,00
|
|HALKB
|11,88
|723.769.272
|% 10,00
|
|ATSYH
|118,80
|3.565.637
|% -5,56
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|KAREL
|18,00
|2.031.240
|% -3,74
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 7,20
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 1,64
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 8,10
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 5,90
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 5,65
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 4,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7849
|18,7954
|% 0,07
|
|Euro
|20,3228
|20,3408
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,8601
|22,9747
|% -0,22
|
|Frank
|20,2143
|20,3361
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9874
|5,0124
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-7,78
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.828
|7.894
|84,00
|
|Yarım
|3.814
|3.863
|41,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.931
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|-1,09
|
Seans Raporu
18:05
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