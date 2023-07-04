***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi
04.07.2023 12:24
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Türkçe
Sözleşme Feshi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Taha Altıkardeş
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih.
Fesih Tarihi
-
Fesih Sebebi
Karşılıklı Fesih.
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Yoktur.
Açıklamalar
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Taha Altıkardeş arasındaki 27.01.2022 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165075
BIST
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16:136.018
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,87
|Açılış
|: 6.050
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|Önceki Kapanış
|: 6.015
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5.980
En Yüksek
6.077
16:1325,9911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0965
|Açılış
|: 26,1000
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|Önceki Kapanış
|: 26,0000
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26,0840
En Düşük
25,7594
16:1328,3776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 28,4000
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|: 0,61%
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|Açılış
|: 1.610,77
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|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
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1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler16:11
|VKGYO
|3,04
|151.286.948
|% 91,19
|
|EMKEL
|10,56
|98.881.200
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,87
|108.473.853
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|28.763.748
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|8.601.248
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,10
|1.553.207
|% -8,17
|
|SODSN
|31,64
|372.961
|% -5,55
|
|MEDTR
|37,32
|21.422.650
|% -4,41
|
|ESCOM
|28,60
|54.271.421
|% -4,35
|
|ARSAN
|7,89
|42.632.130
|% -3,66
|
|THYAO
|207,90
|6.472.177.102
|% -1,24
|
|KOZAL
|27,44
|4.591.987.726
|% 1,18
|
|YKBNK
|13,41
|4.518.141.587
|% 1,51
|
|ASTOR
|68,50
|3.857.024.982
|% -0,15
|
|ASELS
|58,55
|3.561.728.008
|% 2,27
|
|YKBNK
|13,41
|4.518.141.587
|% 1,51
|
|SKBNK
|2,87
|901.022.774
|% 7,09
|
|EKGYO
|7,86
|2.094.065.854
|% 2,21
|
|ISCTR
|14,44
|3.177.569.184
|% 1,33
|
|KOZAL
|27,44
|4.591.987.726
|% 1,18
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9693
|26,0135
|% 0,46
|
|Euro
|28,3159
|28,4070
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,0085
|33,1741
|% 0,67
|
|Frank
|28,9241
|29,0984
|% 0,44
|
|Riyal
|6,9158
|6,9504
|% 0,39
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|5,33
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|12,04
|
|Cumhuriyet
|10.749
|10.911
|33,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.190
|5.317
|7,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|22,99
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,23
|19,26
|0,16
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|1,24
|