***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi
17.07.2023 11:04
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Türkçe
Sözleşme Feshi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Dorukhan Toköz
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih
Fesih Tarihi
-
Fesih Sebebi
Karşılıklı Fesih
Açıklamalar
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Dorukhan Toköz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172613
BIST
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12:196.565
En Düşük
|Değişim
|: 1,97%
|| 126,84
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.576
12:1926,2837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1584
|Açılış
|: 26,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3057
En Düşük
25,9266
12:1929,5256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1510
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
12:191.649,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.649,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.652,26
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler12:18
|INGRM
|634,70
|11.463.448
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|1.430.963
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|829.565
|% 10,00
|
|YEOTK
|109,00
|438.069.864
|% 9,99
|
|EUYO
|15,08
|6.271.672
|% 9,99
|
|GRNYO
|9,22
|14.023.688
|% -9,96
|
|AVGYO
|7,78
|4.574.323
|% -9,95
|
|PRZMA
|26,08
|16.533.780
|% -7,45
|
|MTRYO
|6,10
|7.092.262
|% -6,58
|
|BALAT
|15,30
|134.242
|% -6,42
|
|THYAO
|217,60
|4.624.951.130
|% 1,92
|
|ASELS
|73,00
|3.744.759.532
|% 5,04
|
|YKBNK
|14,03
|2.584.260.386
|% 0,86
|
|SISE
|49,86
|2.459.170.301
|% 1,30
|
|AKBNK
|25,92
|1.800.237.609
|% 4,68
|
|YKBNK
|14,03
|2.584.260.386
|% 0,86
|
|EKGYO
|8,34
|1.389.455.937
|% 1,21
|
|ZOREN
|3,69
|496.406.128
|% 2,22
|
|ISCTR
|14,73
|1.536.724.376
|% 1,66
|
|AKBNK
|25,92
|1.800.237.609
|% 4,68
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,2537
|26,2653
|% 0,54
|
|Euro
|29,5060
|29,5129
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,2741
|34,4460
|% 0,52
|
|Frank
|30,4598
|30,6433
|% 0,88
|
|Riyal
|6,9758
|7,0108
|% 0,47
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-0,30
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.651
|7,83
|
|Cumhuriyet
|10.970
|11.135
|19,00
|
|Tam
|10.643
|10.838
|55,00
|
|Yarım
|5.322
|5.444
|27,00
|
|Çeyrek
|2.669
|2.722
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,92
|20,94
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,35
|80,35
|0,48
|
Seans Raporu
12:18
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12:30XU100
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12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 119, 74 artarak (% 2.07 ) 5, 903
-
12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, RYSAS, GESAN, ALMAD, ATSYH, EUYO, MARKA, SOKE, PASEU, INGRM