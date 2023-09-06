***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi
06.09.2023 19:34
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Türkçe
Sözleşme Feshi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Doğucan Haspolat
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih
Fesih Tarihi
06.09.2023
Fesih Sebebi
Karşılıklı Fesih
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Yoktur.
Açıklamalar
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Doğucan Haspolat arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192288
BIST
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18:058.182
En Düşük
|Değişim
|: -0,66%
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|: 26,8250
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En Düşük
1.634,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|56,10
|44.895.842
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|740.292.989
|% 10,00
|
|MIATK
|426,90
|545.283.458
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|203.570.501
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|82.183.608
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|42.624.752
|% -10,00
|
|KENT
|387,00
|4.723.006
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|411.352.238
|% -9,99
|
|CMENT
|181,50
|3.470.713
|% -9,97
|
|BALAT
|20,52
|4.010.194
|% -9,92
|
|ASELS
|41,18
|10.583.338.712
|% 6,96
|
|IZENR
|65,55
|9.407.877.120
|% -8,70
|
|EREGL
|46,46
|8.797.847.830
|% 1,00
|
|ISCTR
|24,56
|8.058.224.355
|% 4,16
|
|EKGYO
|9,24
|7.330.830.255
|% -2,12
|
|EKGYO
|9,24
|7.330.830.255
|% -2,12
|
|YKBNK
|16,89
|6.302.423.864
|% -1,46
|
|ISCTR
|24,56
|8.058.224.355
|% 4,16
|
|ZOREN
|4,83
|1.400.487.575
|% -1,63
|
|HALKB
|15,80
|4.192.057.658
|% 7,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8156
|26,8214
|% 0,19
|
|Euro
|28,7711
|28,7818
|% 0,21
|
|Sterlin
|33,4340
|33,6016
|% -0,27
|
|Frank
|29,9606
|30,1411
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1290
|7,1647
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-8,62
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|11.253
|11.423
|-22,00
|
|Tam
|10.985
|11.104
|-40,00
|
|Yarım
|5.510
|5.573
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.787
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,18
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|19,95
|19,98
|-0,29
|
|B. Petrol
|90,64
|90,64
|0,60
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IMASM
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 743, 180 adet işlem
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17:58SAYAS
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 77.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 178, 937 adet işlem
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17:56ISMEN
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 40.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 266, 972 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 8, 241 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 155, 808.00 milyon TL de
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17:55DGNMO
Yüzde 9.54 oranında artışla 12.75 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 959, 255 adet işlem