***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi
12.09.2023 17:57
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Sözleşme Feshi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Emrehan Gedikli
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih
Fesih Tarihi
12.09.2023
Fesih Sebebi
Karşılıklı Fesih
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Yoktur.
Açıklamalar
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli arasındaki 07.02.2022 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194217
BIST
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18:058.160
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 13,41
|Açılış
|: 8.175
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|Önceki Kapanış
|: 8.146
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8.081
En Yüksek
8.276
18:0526,8958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0295
|Açılış
|: 26,9450
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|Önceki Kapanış
|: 26,8650
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26,9499
En Düşük
26,4343
18:0528,8724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0287
|Açılış
|: 28,8800
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|Önceki Kapanış
|: 28,8200
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29,2191
En Düşük
28,3974
18:051.653,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,80
|Açılış
|: 1.653,52
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|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
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1.665,56
En Düşük
1.626,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|150,70
|1.194.162.996
|% 10,00
|
|METUR
|10,34
|135.764.154
|% 10,00
|
|ORCAY
|11,88
|151.936.786
|% 10,00
|
|ALCAR
|794,30
|67.026.549
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|115.434.376
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|2.612.800.364
|% -10,00
|
|TATEN
|65,35
|563.607.619
|% -9,99
|
|SNPAM
|41,26
|14.276.088
|% -9,99
|
|ULAS
|18,47
|9.714.038
|% -9,99
|
|SKBNK
|5,23
|1.870.521.043
|% -9,67
|
|THYAO
|236,00
|8.282.209.001
|% 0,64
|
|KOZAL
|31,60
|6.727.178.849
|% -3,66
|
|ENKAI
|38,18
|5.961.647.167
|% 9,97
|
|ASTOR
|140,60
|5.705.645.225
|% 1,15
|
|ISCTR
|22,22
|5.570.805.328
|% -2,54
|
|ZOREN
|4,92
|2.095.739.747
|% -2,96
|
|SKBNK
|5,23
|1.870.521.043
|% -9,67
|
|EKGYO
|8,87
|2.842.407.739
|% -1,77
|
|YKBNK
|16,19
|4.325.417.699
|% -0,49
|
|ISCTR
|22,22
|5.570.805.328
|% -2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8838
|26,8958
|% 0,11
|
|Euro
|28,8192
|28,8724
|% -0,10
|
|Sterlin
|33,4615
|33,6293
|% -0,11
|
|Frank
|30,0458
|30,2268
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1486
|7,1844
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-10,40
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|-6,76
|
|Cumhuriyet
|11.262
|11.433
|-43,00
|
|Tam
|11.021
|11.129
|-24,00
|
|Yarım
|5.527
|5.587
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.794
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,95
|19,97
|0,02
|
|B. Petrol
|92,20
|92,20
|1,55
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 8, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 135, 816.00 milyon TL de
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17:57TKFEN
Yüzde 8.79 oranında artışla 52.85 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 069, 925 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, AKBNK, ISCTR
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 56 artarak (% 0.33 ) 7, 153
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17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, ALFAS, QNBFB, ASUZU, NUHCM, METUR, KENT, GLCVY, ISBTR, COSMO