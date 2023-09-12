***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSözleşme FeshiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-SoyadıEmrehan GedikliFesih Eden TarafKarşılıklı FesihFesih Tarihi12.09.2023Fesih SebebiKarşılıklı FesihFesih Halinde Tazminat TutarıYoktur.AçıklamalarŞirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli arasındaki 07.02.2022 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194217BIST