***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi
18.01.2024 12:25
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Sözleşme Feshi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Jens Stryger Larsen
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih
Fesih Tarihi
-
Fesih Sebebi
Karşılıklı Fesih
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Jens Stryger Larsen arasındaki 01.07.2022 başlangıç 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241283
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|PRZMA
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|VRGYO
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|175.021.676
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|KFEIN
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|% 9,97
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|CATES
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|SNPAM
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|% -9,97
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|AYCES
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|% -9,95
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|% 0,32
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|ISCTR
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|YKBNK
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