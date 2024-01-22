***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi
22.01.2024 23:01
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Türkçe
Sözleşme Feshi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Anastasios Bakasetas
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih
Fesih Tarihi
-
Fesih Sebebi
Karşılıklı Fesih
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Yoktur.
Açıklamalar
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas arasındaki 30.01.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242101
BIST
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18:058.010
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,44
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
18:0530,2416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0146
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2644
En Düşük
30,1349
18:0533,0074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0432
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0074
En Düşük
32,8609
18:051.964,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.964,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.967,40
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|11,22
|273.120.789
|% 10,00
|
|OYAYO
|28,60
|15.610.361
|% 10,00
|
|TETMT
|4.180,00
|35.010.253
|% 10,00
|
|BINHO
|396,00
|1.674.248.628
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.811.613
|% 9,99
|
|FENER
|114,30
|1.199.140.663
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|13.930.943
|% -9,98
|
|SANEL
|29,66
|14.901.942
|% -7,25
|
|YYAPI
|3,44
|145.916.824
|% -5,75
|
|DOGUB
|20,58
|106.574.914
|% -5,60
|
|THYAO
|250,25
|7.994.323.333
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,47
|3.793.735.459
|% 7,86
|
|SASA
|37,90
|3.539.447.570
|% 0,80
|
|AKBNK
|40,06
|3.326.855.042
|% -2,10
|
|YKBNK
|22,22
|3.117.111.085
|% 0,27
|
|EKGYO
|9,47
|3.793.735.459
|% 7,86
|
|YKBNK
|22,22
|3.117.111.085
|% 0,27
|
|AKFGY
|1,91
|229.006.890
|% 2,14
|
|ISCTR
|25,02
|2.588.650.170
|% -1,65
|
|ADESE
|2,44
|248.314.853
|% 5,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2334
|30,2416
|% -0,05
|
|Euro
|32,8958
|33,0074
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,3367
|38,5290
|% 0,00
|
|Frank
|34,6581
|34,8669
|% -0,07
|
|Riyal
|8,0413
|8,0817
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,07
|22,11
|% 0,66
|
|Platin
|893,49
|897,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,27
|940,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,86
|79,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,31
|2.021,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ERSU
Yüzde 6.15 oranında artışla 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 540, 458 adet işlem
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17:57DARDL
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 669, 672 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 46 artarak (% 0.55 ) 8, 671
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17:55YAYLA
Yüzde 9.91 oranında artışla 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 915, 059 adet işlem
-
17:54PEKGY
Yüzde 4.36 oranında artışla 34.48 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 371, 887 adet işlem