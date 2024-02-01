***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi
01.02.2024 18:30
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Türkçe
Sözleşme Feshi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Abdülkadir Ömür
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih
Fesih Tarihi
-
Fesih Sebebi
Karşılıklı Fesih
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Yoktur.
Açıklamalar
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür arasındaki 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246247
BIST
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18:058.646
En Düşük
|Değişim
|: 1,76%
|| 149,46
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.682
18:0530,3394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0043
|Açılış
|: 30,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2422
18:0532,9770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1535
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9922
En Düşük
32,7715
18:052.001,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 17,49
|Açılış
|: 2.001,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.001,89
En Düşük
1.976,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|METUR
|8,02
|782.842
|% 31,26
|
|UMPAS
|10,45
|12.020.322
|% 10,00
|
|MARBL
|20,24
|465.977.134
|% 10,00
|
|DOFER
|43,56
|294.249.862
|% 10,00
|
|ISATR
|1.178.970,00
|1.178.970
|% 10,00
|
|KBORU
|136,00
|51.794.512
|% -9,99
|
|TETMT
|7.250,00
|24.062.913
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|6.934.905
|% -9,99
|
|AZTEK
|146,10
|893.443.105
|% -9,98
|
|BAYRK
|41,92
|29.639.986
|% -9,97
|
|THYAO
|274,50
|10.598.488.696
|% 0,64
|
|YKBNK
|22,36
|5.125.190.412
|% 2,38
|
|TUPRS
|154,70
|4.677.120.728
|% 3,13
|
|EREGL
|43,72
|4.649.608.453
|% 1,34
|
|KCHOL
|169,90
|4.515.903.666
|% 5,72
|
|EKGYO
|10,24
|3.579.089.829
|% 1,89
|
|YKBNK
|22,36
|5.125.190.412
|% 2,38
|
|AKFGY
|2,09
|335.044.000
|% 1,95
|
|ZOREN
|4,72
|642.327.143
|% 1,29
|
|ISCTR
|25,86
|3.376.602.903
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3350
|30,3442
|% 0,00
|
|Euro
|32,9508
|32,9695
|% 0,44
|
|Sterlin
|38,3402
|38,5325
|% 0,02
|
|Frank
|35,0675
|35,2787
|% 0,13
|
|Riyal
|8,0683
|8,1087
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|913,98
|914,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,28
|961,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,12
|81,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.050,27
|2.050,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 8, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 105, 751.00 milyon TL de
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17:59KTSKR
Yüzde 5.12 oranında artışla 73.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 232, 106 adet işlem
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17:58HUBVC
Yüzde 9.96 oranında artışla 11.37 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 198, 232 adet işlem
-
17:57BRKVY
Yüzde 7.71 oranında artışla 63.55 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 377 adet işlem
-
17:55DAPGM
Yüzde 5.88 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 902, 935 adet işlem