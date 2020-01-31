***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
31.01.2020 17:37
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
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Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Manuel Marouan Da Costa Trindade
Sözleşme Tarihi
31.01.2020
Sözleşme Süresi
Aşağıda açıklanmıştır.
Açıklamalar
Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trindade ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre
Oyuncunun, 2019-20 sezonunda oynanacak olan Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında, toplamda en az 10 maç ilk onbir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır.
Buna göre oyunucuya
2019-20 sezonu ikinci yarısı için 40.000.-EUR garanti ücret ve 25.000.-EUR maçbaşı ücret ödenecektir.
Opsiyonun gerçekleşmesi halinde ise
2020-21 opsiyon sezonu için 450.000.-EUR garanti ücret ve 4.000.-EUR maçbaşı ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816277
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|HUBVC
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|
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|
|SISE
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|
|SODA
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|% 4,48
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|TRKCM
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|ISGYO
|1,91
|289.516.717
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8407
|7,8800
|% 0,52
|
|Frank
|6,1714
|6,2085
|% 0,56
|
|Riyal
|1,5894
|1,5973
|% 0,09
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.584
|1.585
|7,28
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|4,62
|
|Yarım
|968
|993
|2,23
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
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|B. Petrol
|56,66
|56,66
|-0,67
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