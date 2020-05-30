***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSözleşme İmzalanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-SoyadıJoao Pedro Da Silva PereiraSözleşme TarihiSözleşme Süresi1 YılAçıklamalarProfesyonel futbolcumuz Joao Pedro Da Silva Pereira ile bir yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2020/21 futbol sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, menajerlik hizmet bedeli olarak 25.000.-EUR ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847897BIST