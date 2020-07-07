***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSözleşme İmzalanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-SoyadıMuhammet Taha TepeSözleşme TarihiSözleşme SüresiAçıklama metninde yer almaktadır.AçıklamalarŞirketimiz ile Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856127BIST