***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
07.07.2020 17:33
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
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Türkçe
Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Muhammet Taha Tepe
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856127
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|SISE
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|EKGYO
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|ODAS
|2,90
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|% 2,11
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|IHLGM
|1,90
|696.486.686
|% 3,26
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|SKBNK
|1,76
|533.357.664
|% 1,15
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|PETKM
|4,43
|1.284.202.838
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,6019
|8,6450
|% 0,66
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|Frank
|7,2572
|7,3009
|% 0,06
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|Riyal
|1,8247
|1,8338
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.794
|1.794
|9,51
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|Altın Gr.
|396
|396
|2,10
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|Cumhuriyet
|2.564
|2.583
|12,10
|
|Tam
|2.639
|2.651
|12,40
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|Yarım
|1.282
|1.297
|6,10
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|Çeyrek
|641
|649
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|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,07
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|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,02
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|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,20
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