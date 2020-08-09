***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
09.08.2020 00:20
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
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Türkçe
Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Stiven Ricardo Plaza Castillo
Sözleşme Tarihi
08.08.2020
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo ile 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2020/21 futbol sezonu için 620.000.-EUR garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 670.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Kesin transferin gerçekleşmesi halinde 2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret, 2023/24 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867016
BIST
18:051.061
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En Düşük
468,60
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|95,15
|17.840.018
|% 10,00
|
|KARTN
|603,90
|23.634.281
|% 10,00
|
|YONGA
|25,74
|407.814
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.645,00
|427.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|252.756
|% 10,00
|
|KENT
|1.422,00
|4.739.526
|% -10,00
|
|QNBFL
|118,00
|73.984.345
|% -9,99
|
|BURVA
|64,40
|995.688
|% -9,99
|
|VKFYO
|10,48
|1.595.349
|% -9,97
|
|KRGYO
|5,34
|3.030.066
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|ASELS
|16,79
|1.695.900.833
|% 9,95
|
|GARAN
|6,58
|1.455.157.486
|% 1,70
|
|SISE
|6,03
|1.268.376.254
|% 4,87
|
|GUSGR
|5,48
|995.735.567
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|KRDMD
|2,66
|694.030.161
|% 2,70
|
|TSKB
|1,07
|251.901.794
|% 2,88
|
|ODAS
|2,22
|509.552.710
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,05
|471.333.422
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4867
|9,5343
|% 0,20
|
|Frank
|7,9580
|8,0059
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9383
|1,9480
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.036
|-28,19
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|3.267
|3.316
|52,00
|
|Tam
|3.248
|3.331
|-89,76
|
|Yarım
|1.570
|1.611
|-43,42
|
|Çeyrek
|787
|806
|-21,71
|
|Gümüş.Ons
|28,26
|28,35
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|44,66
|44,66
|-0,43
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 26 artarak (% 1.65 ) 1, 190
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