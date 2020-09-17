***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
17.09.2020 15:19
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
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Türkçe
Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Benik Tunani Afobe
Sözleşme Tarihi
17.09.2020
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2020/21 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 140.000.-EUR ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875455
BIST
16:461.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,88
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
16:467,5604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0562
|Açılış
|: 7,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
16:468,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9418
En Düşük
8,8040
16:46470,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,60
|Açılış
|: 470,42
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler16:46
|FMIZP
|111,10
|72.307.837
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|ARTI
|6,61
|1.447.689
|% 9,98
|
|KSTUR
|201,60
|1.651.306
|% 9,98
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|LKMNH
|10,82
|24.627.048
|% -9,98
|
|TKURU
|439,10
|21.868.718
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,14
|717.349.816
|% -0,95
|
|AVOD
|4,44
|541.087.500
|% 9,90
|
|PETKM
|4,32
|433.168.296
|% -0,69
|
|JANTS
|216,90
|341.905.285
|% 5,09
|
|GARAN
|6,66
|338.809.047
|% -0,75
|
|KRDMD
|3,14
|717.349.816
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,54
|248.067.371
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,07
|162.650.063
|% -1,83
|
|DOHOL
|2,26
|283.885.583
|% 2,26
|
|AVOD
|4,44
|541.087.500
|% 9,90
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5573
|7,5604
|% 0,75
|
|Euro
|8,9311
|8,9386
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,7197
|9,7685
|% 0,14
|
|Frank
|8,2648
|8,3146
|% 0,53
|
|Riyal
|2,0092
|2,0193
|% 0,69
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-20,02
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-12,00
|
|Tam
|3.109
|3.186
|-10,43
|
|Yarım
|1.503
|1.541
|-5,05
|
|Çeyrek
|754
|771
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,11
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,20
|
Seans Raporu
16:46
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-
16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 48 kaybederek (% -0.36 ) 1, 232
-
16:57BRKSN
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 6.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 771, 487 adet işlem
-
16:56TURGG
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 79.25 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 939 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 1, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 8, 902.00 milyon TL de
-
16:53NUGYO
Yüzde -8.59 oranında düşüşle 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 471, 085 adet işlem