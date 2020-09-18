***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
18.09.2020 15:11
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
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Türkçe
Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Lewis Renard Baker
Sözleşme Tarihi
18.09.2020
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2020/21 futbol sezonu için 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 70.000.-EUR ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875653
BIST
16:261.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,03
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
16:267,5742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
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7,5765
En Düşük
7,5327
16:268,9681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 8,9650
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|Önceki Kapanış
|: 8,9250
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8,9815
En Düşük
8,9268
16:26474,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,90
|Açılış
|: 474,62
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|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler16:24
|AYCES
|77,55
|6.931.957
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.963.015
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.251.190
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|65.082.982
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|ETILR
|3,12
|1.610.219
|% -9,57
|
|KRDMD
|3,24
|1.302.177.002
|% 3,18
|
|PETKM
|4,39
|740.693.083
|% 0,46
|
|HLGYO
|2,59
|548.800.603
|% 7,02
|
|DGKLB
|2,61
|424.958.896
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,51
|389.699.311
|% 7,34
|
|KRDMD
|3,24
|1.302.177.002
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,59
|548.800.603
|% 7,02
|
|PETKM
|4,39
|740.693.083
|% 0,46
|
|DGKLB
|2,61
|424.958.896
|% -9,06
|
|IHLAS
|1,06
|122.119.611
|% 0,00
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5719
|7,5755
|% 0,38
|
|Euro
|8,9636
|8,9673
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7837
|9,8328
|% 0,24
|
|Frank
|8,2856
|8,3355
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0119
|2,0220
|% 0,31
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|23,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|18,80
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|9,09
|
|Çeyrek
|761
|778
|4,55
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|-0,01
|
Seans Raporu
16:24
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16:38KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 269 adet işlem
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16:37RAYSG
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16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 38 artarak (% 0.14 ) 1, 018
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16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, BEYAZ, ARTI, BMELK, COSMO, OSMEN, UZERB, ROYAL, TKURU, YBTAS
-
16:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANEL, YONGA, TACTR, BRKO