***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
05.10.2020 14:09
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
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Türkçe
Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Vitor Hugo Franchescoli De Souza
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya
2020-2021 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,
2021-2022 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,
2022-2023 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,
2023-2024 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878198
BIST
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|
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|ITTFH
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|% 10,00
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|YBTAS
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|
|YONGA
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|TKURU
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|764.855.956
|% 0,98
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|695.280.422
|% 1,74
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|THYAO
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|560.865.222
|% 0,56
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|695.280.422
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|EKGYO
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|349.248.173
|% 1,72
|
|SISE
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|GSDHO
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|
|Frank
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|
|Riyal
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|%
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|Altın Gr.
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|478
|4,29
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,15
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|B. Petrol
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