***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
30.01.2021 14:44
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
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Türkçe
Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Anastasios Bakasetas
Sözleşme Tarihi
30.01.2021
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya
2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906596
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|MMCAS
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|TSGYO
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|ULUUN
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|
|EKGYO
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|DOHOL
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|%
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|
|Euro
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|8,8911
|% -0,14
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|Sterlin
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|Frank
|8,1796
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|% -0,54
|
|Riyal
|1,9442
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|% -0,28
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|2,42
|
|Altın Gr.
|434
|435
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,91
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|0,07
|
|B. Petrol
|55,02
|55,02
|-0,08
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
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17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
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