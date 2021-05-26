***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSözleşme İmzalanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-SoyadıBruno da Silva PeresSözleşme TarihiSözleşme SüresiAçıklama metninde yer almaktadır.AçıklamalarŞirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya2021-2022 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret,2022-2023 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret,2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 500.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938241BIST