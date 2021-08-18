***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
18.08.2021 18:16
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
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Türkçe
Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Emmanouil Siopis
Sözleşme Tarihi
18.08.2021
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya
Her bir sezon için 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959065
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.441
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|Önceki Kapanış
|: 1.450
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1.446
En Düşük
1.434
18:058,5142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0662
|Açılış
|: 8,5230
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|Önceki Kapanış
|: 8,4880
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8,5537
En Düşük
8,3769
18:059,9956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
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|Açılış
|: 9,9550
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|Önceki Kapanış
|: 9,9350
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10,0197
En Düşük
9,8798
18:05488,31
En Yüksek
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|: 0,55%
|| 2,65
|Açılış
|: 488,31
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|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,04
|117.269.502
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.680.864
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|3.549.787
|% 13,84
|
|ESCAR
|20,24
|92.538.198
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.809.804
|% 10,63
|
|EMNIS
|19,00
|184.149
|% -9,95
|
|BRYAT
|381,20
|134.129.344
|% -8,26
|
|SUMAS
|77,00
|657.677
|% -7,78
|
|VAKKO
|10,52
|40.445.536
|% -7,64
|
|YONGA
|21,86
|789.534
|% -7,53
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|THYAO
|12,19
|621.903.544
|% -0,49
|
|SISE
|8,69
|616.210.023
|% 0,81
|
|EREGL
|18,55
|613.980.848
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,84
|420.252.326
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|219.371.523
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|314.397.905
|% -1,93
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5186
|8,5204
|% 0,86
|
|Euro
|9,9772
|9,9939
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,5774
|11,6355
|% -0,08
|
|Frank
|9,2307
|9,2863
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2614
|2,2728
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-5,05
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,12
|66,12
|-2,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:58BTCIM
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 873 adet işlem
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17:57BRYAT
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 387.80 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 491 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 11, 252.00 milyon TL de
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17:56ALARK
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 078 adet işlem
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17:53ADESE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 985 adet işlem