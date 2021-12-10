***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
10.12.2021 12:35
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
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Türkçe
Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Jean Evrard Kouassi
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya
2021-2022 futbol sezonu için 500.000.-Eur garanti ücret,
2022-2023 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,
2023-2024 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.
Ayrıca, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 200.000.-EUR, diğer her bir sezon için yıllık 400.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982623
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|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
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|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,20
|0,23
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|9,88
|9,90
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|
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