***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
17.06.2022 15:26
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat arasında 5'şer yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Evren Eren Elmalı'ya
2022-2023 futbol sezonunda 7.350.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır.
Yapılan anlaşmaya göre Doğucan Haspolat'a
2022-2023 futbol sezonunda 6.421.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcular ile olan sözleşmelerin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolculara ödenecek yıllık ücretin %5'i ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037931
BIST
15:292.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 29,44
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
15:2917,3072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:2918,1683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1069
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:291.029,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,79
|Açılış
|: 1.029,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:29
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.000.752
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,34
|71.670.642
|% 9,20
|
|EMKEL
|2,66
|13.880.906
|% 8,57
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,35
|3.823.356
|% -4,80
|
|BAYRK
|5,98
|6.164.571
|% -4,01
|
|DOAS
|77,00
|107.324.583
|% -3,57
|
|THYAO
|47,94
|2.746.187.104
|% 1,27
|
|EREGL
|28,82
|2.221.006.623
|% -1,30
|
|SISE
|21,68
|1.286.563.065
|% 2,94
|
|SASA
|45,68
|1.279.744.555
|% 0,53
|
|KOZAL
|192,00
|970.222.915
|% 6,90
|
|PRDGS
|2,80
|464.092.985
|% 1,45
|
|ODAS
|2,95
|395.105.455
|% -2,32
|
|YKBNK
|4,74
|544.878.995
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,68
|786.188.063
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,57
|218.820.784
|% 0,78
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2946
|17,3072
|% 0,05
|
|Euro
|18,1502
|18,1683
|% -0,58
|
|Sterlin
|21,1786
|21,2848
|% -0,60
|
|Frank
|17,8813
|17,9890
|% 0,31
|
|Riyal
|4,6003
|4,6234
|% 0,06
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-6,57
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-3,91
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|66,00
|
|Tam
|6.813
|6.920
|-46,00
|
|Yarım
|3.345
|3.385
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.692
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,14
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:44GWIND
Yüzde 5.13 oranında artışla 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 073, 606 adet işlem
-
15:43IPEKE
Yüzde 6.59 oranında artışla 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 536, 346 adet işlem
-
15:41ZRGYO
Yüzde 6.01 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 642, 738 adet işlem
-
15:40PEGYO
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 311, 498 adet işlem
-
15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 81 artarak (% 1.21 ) 2, 249