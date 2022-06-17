***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
17.06.2022 15:33
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
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Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Jens Stryger Larsen
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya
2022-2023 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,
2023-2024 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,
2024-2025 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037934
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|1.025
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|Cumhuriyet
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|6.918
|54,00
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|Tam
|6.790
|6.916
|-50,00
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|Yarım
|3.334
|3.383
|-24,00
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|Çeyrek
|1.670
|1.691
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|Gümüş.Ons
|21,66
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