***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSözleşme İmzalanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-SoyadıJens Stryger LarsenSözleşme TarihiSözleşme SüresiAçıklama metninde yer almaktadır.AçıklamalarŞirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya2022-2023 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,2023-2024 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,2024-2025 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037934BIST