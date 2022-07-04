***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
04.07.2022 13:04
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
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Türkçe
Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan
Sözleşme Tarihi
04.07.2022
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için 1.550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt garanti ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041062
BIST
14:172.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -12,64
|Açılış
|: 2.418
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|Önceki Kapanış
|: 2.406
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2.426
En Düşük
2.389
14:1716,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
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|Açılış
|: 17,0100
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|Önceki Kapanış
|: 16,8450
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16,9948
En Düşük
16,7799
14:1717,4884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
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|Açılış
|: 17,5000
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|Önceki Kapanış
|: 17,5850
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17,6240
En Düşük
17,4582
14:17983,17
En Yüksek
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|: 0,55%
|| 5,40
|Açılış
|: 983,17
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|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler14:15
|OYAYO
|10,39
|11.046.022
|% 9,25
|
|GZNMI
|45,50
|23.377.285
|% 8,13
|
|CANTE
|42,98
|33.596.959
|% 7,45
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|PEGYO
|2,25
|43.705.039
|% 6,13
|
|ULUSE
|207,00
|11.939.673
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|LIDFA
|9,43
|27.082.449
|% -6,08
|
|THYAO
|46,84
|2.349.237.170
|% -1,76
|
|HEKTS
|30,44
|971.525.249
|% 5,69
|
|EREGL
|25,84
|910.929.056
|% -0,46
|
|SASA
|40,04
|854.628.454
|% -1,14
|
|SISE
|21,10
|841.397.096
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,84
|818.194.544
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,25
|556.915.819
|% -0,70
|
|ODAS
|2,77
|305.538.214
|% 1,47
|
|TSKB
|1,98
|117.274.004
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,49
|228.622.807
|% 2,05
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9858
|16,9947
|% 1,00
|
|Euro
|17,4833
|17,4987
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,3398
|20,4418
|% 0,27
|
|Frank
|17,5198
|17,6254
|% 0,58
|
|Riyal
|4,5106
|4,5332
|% 0,99
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-9,00
|
|Altın Gr.
|984
|984
|5,96
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|33,00
|
|Tam
|6.572
|6.651
|25,00
|
|Yarım
|3.217
|3.252
|12,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.625
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,74
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,83
|
Seans Raporu
14:15
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14:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 61 kaybederek (% -0.64 ) 2, 591
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14:30XU100
Endeks 2, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 16, 405.00 milyon TL de
-
14:30KAPLM
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 45.94 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 367 adet işlem
-
14:29OYLUM
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 425, 200 adet işlem
-
14:28DYOBY
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 017, 765 adet işlem