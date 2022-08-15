***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
15.08.2022 00:23
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
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Türkçe
Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Marc Bartra Aregall
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için garanti ücret olarak 1.500.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı bonus olarak, toplamda en fazla 700.000.-EUR prim ödemesi yapılacaktır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055298
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9757
En Düşük
17,9412
18:0518,2694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,2836
En Düşük
18,2255
18:051.028,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.028,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.025,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.946.113
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.398.622
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|2.265.521
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.379.772
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.376.542
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|6.087.179
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.709.140
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9513
|17,9570
|% -0,01
|
|Euro
|18,2485
|18,2694
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,5875
|21,6958
|% -0,01
|
|Frank
|18,9077
|19,0216
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7669
|4,7909
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|2,54
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|1,19
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.902
|6.971
|15,00
|
|Yarım
|3.363
|3.407
|6,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.703
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,25
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|-0,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem