***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
16.09.2022 13:21
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
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Türkçe
Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Uğurcan Çakır
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.
Buna göre 2022-23 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, oyuncuya, garanti ücret olarak her bir sezon için, 20.000.000.-TL ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063541
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|Satış
|%
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|Alış
|Satış
|%
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|1.662
|-2,51
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|Altın Gr.
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|976
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.606
|6.707
|-79,00
|
|Tam
|6.625
|6.689
|-23,00
|
|Yarım
|3.228
|3.270
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.635
|-6,00
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|Gümüş.Ons
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|18,97
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|Gümüş Gr.
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|11,12
|-0,15
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|B. Petrol
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|91,22
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