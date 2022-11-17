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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması

17.11.2022 12:45
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması


***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )

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Türkçe
Sözleşme İmzalanması

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Abdülkadir Ömür
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.
Buna göre  oyuncuya, 2022-23 sezonunda 20.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080854


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