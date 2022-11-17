***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
17.11.2022 12:47
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Hüseyin Türkmen
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.
Buna göre oyuncuya, 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080855
BIST
12:504.587
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -81,13
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
12:5018,6224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0330
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
12:5019,3190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0140
|Açılış
|: 19,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2929
12:501.057,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,90
|Açılış
|: 1.057,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler12:47
|BRLSM
|26,88
|128.782.812
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.707.339
|% 9,95
|
|PRDGS
|12,73
|184.439.327
|% 9,93
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|AKENR
|6,43
|297.556.296
|% 9,91
|
|SILVR
|23,76
|14.964.550
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.202.158.859
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|832.729.801
|% -9,97
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|COSMO
|93,20
|453.698
|% -6,99
|
|THYAO
|108,00
|6.546.434.618
|% 3,25
|
|EREGL
|37,52
|3.100.203.162
|% 1,30
|
|KONTR
|211,50
|2.870.653.062
|% -1,90
|
|ASELS
|40,06
|2.603.960.833
|% 0,55
|
|HALKB
|10,05
|2.007.989.919
|% -2,24
|
|ALBRK
|3,29
|664.434.471
|% 6,82
|
|VAKBN
|9,91
|2.000.955.783
|% -3,69
|
|HALKB
|10,05
|2.007.989.919
|% -2,24
|
|EKGYO
|5,55
|1.057.726.423
|% 0,36
|
|SKBNK
|2,30
|428.343.753
|% -2,54
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6169
|18,6205
|% 0,17
|
|Euro
|19,3112
|19,3238
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,0539
|22,1645
|% -0,15
|
|Frank
|19,5669
|19,6848
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9390
|4,9637
|% 0,19
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|-8,58
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.056
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|7.059
|7.165
|-39,00
|
|Tam
|7.026
|7.141
|-21,00
|
|Yarım
|3.412
|3.491
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.745
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,11
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,61
|-0,22
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-0,55
|