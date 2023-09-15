***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSözleşme İmzalanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-SoyadıUmut GüneşSözleşme Tarihi15.09.2023Sözleşme SüresiAçıklama metninde yer almaktadır.AçıklamalarProfesyonel futbolcu Umut Güneş ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya2023-2024 futbol sezonu için 8.000.000.-TL garanti ücret,2024-2025 futbol sezonu için 9.500.000.- TL garanti ücret,2025-2026 futbol sezonu için 11.000.000.- TL garanti ücret,2026-2027 futbol sezonu için 12.500.000.- TL garanti ücret ödenecektir.Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya2027-2028 futbol sezonu için 14.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195334BIST