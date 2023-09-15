***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
15.09.2023 15:27
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
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Türkçe
Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Umut Güneş
Sözleşme Tarihi
15.09.2023
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Umut Güneş ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya
2023-2024 futbol sezonu için 8.000.000.-TL garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 9.500.000.- TL garanti ücret,
2025-2026 futbol sezonu için 11.000.000.- TL garanti ücret,
2026-2027 futbol sezonu için 12.500.000.- TL garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya
2027-2028 futbol sezonu için 14.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195334
BIST