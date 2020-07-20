***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
20.07.2020 21:48
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )
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Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Hüseyin Çimşir
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
-
Açıklamalar
Şirketimiz ile Teknik Direktör Sayın Hüseyin Çimşir arasındaki 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Hüseyin Çimşir'e, fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir. Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860597
BIST
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|PRKAB
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|YONGA
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|270.377
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|PKENT
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|% 10,00
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|KENT
|1.510,40
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|LINK
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|TSPOR
|4,02
|174.067.393
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|
|AYES
|4,50
|213.806
|% -8,72
|
|ASUZU
|16,24
|169.208.482
|% -8,51
|
|AYEN
|5,52
|22.689.575
|% -8,00
|
|DITAS
|30,10
|5.431.166
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6551
|8,6985
|% 0,74
|
|Frank
|7,2740
|7,3178
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|1,08
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,72
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.700
|10,00
|
|Tam
|2.680
|2.693
|26,20
|
|Yarım
|1.301
|1.317
|12,80
|
|Çeyrek
|652
|660
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,25
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|4,45
|4,46
|0,07
|
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|0,06
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