***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
10.11.2020 13:39
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )
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Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Abdullah Avcı
Sözleşme Tarihi
10.11.2020
Sözleşme Süresi
2,5 Yıl
Açıklamalar
Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya
2020/21 futbol sezou için 5.000.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezou için 6.500.000.-TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezou için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887744
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|DIRIT
|3,63
|1.876.754
|% 10,00
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|TKURU
|323,60
|12.745.068
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.086.690
|% 9,99
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|KSTUR
|210,50
|1.654.741
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|11.550.648
|% 9,97
|
|RODRG
|10,53
|2.001.661
|% -10,00
|
|CASA
|45,02
|237.794
|% -9,96
|
|EUYO
|7,62
|12.494.232
|% -9,93
|
|BLCYT
|7,19
|41.390.848
|% -9,90
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|DAGHL
|18,00
|4.506.312
|% -9,82
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|THYAO
|11,21
|2.904.569.857
|% 4,96
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|GARAN
|7,53
|1.658.652.454
|% 0,67
|
|TCELL
|15,45
|1.107.587.238
|% -5,56
|
|PGSUS
|51,65
|1.042.415.044
|% 6,32
|
|TUPRS
|84,00
|784.507.741
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,87
|496.863.937
|% 1,08
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|THYAO
|11,21
|2.904.569.857
|% 4,96
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|YKBNK
|2,46
|597.631.718
|% -0,40
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|GARAN
|7,53
|1.658.652.454
|% 0,67
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|KRDMD
|3,59
|581.243.946
|% 3,16
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|13:35
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2727
|8,2822
|% 2,85
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|Euro
|9,7469
|9,7568
|% 2,54
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|Sterlin
|10,8851
|10,9397
|% 3,04
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|Frank
|8,9635
|9,0175
|% 2,13
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|Riyal
|2,1937
|2,2047
|% 2,47
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|13:35
|Alış
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|Altın Ons
|1.875
|1.875
|9,24
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|Altın Gr.
|496
|496
|13,34
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|Cumhuriyet
|3.296
|3.345
|26,00
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|Tam
|3.280
|3.364
|18,68
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|Yarım
|1.585
|1.627
|9,04
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|Çeyrek
|795
|814
|4,52
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|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|-0,14
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|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,11
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|B. Petrol
|42,89
|42,89
|0,49
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