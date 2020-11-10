***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTeknik Yönetime İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTeknik Direktörün Adı-SoyadıAbdullah AvcıSözleşme Tarihi10.11.2020Sözleşme Süresi2,5 YılAçıklamalarProfesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya2020/21 futbol sezou için 5.000.000.-TL garanti ücret,2021/22 futbol sezou için 6.500.000.-TL garanti ücret,2022/23 futbol sezou için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887744BIST