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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama

10.11.2020 13:39
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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )

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Teknik Yönetime İlişkin Açıklama

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Bildirim İçeriği

Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Abdullah Avcı
Sözleşme Tarihi
10.11.2020
Sözleşme Süresi
2,5 Yıl
Açıklamalar

Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya
2020/21 futbol sezou için 5.000.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezou için 6.500.000.-TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezou için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887744


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