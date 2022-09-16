***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
16.09.2022 13:16
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )
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Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Abdullah Mucib Avcı
Sözleşme Tarihi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki mevcut sözleşmenin 2022-23 futbol sezonuna ait mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.
Buna göre Sayın Avcı'ya, 2022-23 futbol sezonunda 25.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. 2023/2024 ve 2024/2025 futbol sezonlarında, bir önceki sezon ödenen garanti ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak, ''bir önceki yılın aynı ayına göre değişim tablosunda" yer alan Temmuz ayı oranları dikkate alınarak bulunacak (TÜFE+ÜFE)/2 oranında arttırılacaktır, ancak, her halükarda bu artış oranı %50'den fazla olmayacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063540
BIST
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|EMNIS
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|OZRDN
|20,34
|16.019.279
|% 9,95
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|FRIGO
|5,65
|108.216.592
|% 9,92
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|NTHOL
|10,73
|16.514.382
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|74.348.980
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
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|HALKB
|9,94
|2.652.983.869
|% -9,96
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|ISGYO
|17,08
|56.943.986
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,12
|5.311.414.855
|% -5,16
|
|ISCTR
|8,75
|4.958.196.428
|% -4,48
|
|YKBNK
|7,23
|4.486.503.785
|% 2,12
|
|ASELS
|34,94
|4.345.192.504
|% 3,19
|
|GARAN
|21,90
|3.860.745.857
|% -8,60
|
|YKBNK
|7,23
|4.486.503.785
|% 2,12
|
|ISCTR
|8,75
|4.958.196.428
|% -4,48
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|EKGYO
|4,24
|2.063.015.760
|% 6,53
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|AKBNK
|12,12
|5.311.414.855
|% -5,16
|
|HALKB
|9,94
|2.652.983.869
|% -9,96
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|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2790
|18,2812
|% 0,09
|
|Euro
|18,2162
|18,2342
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,7394
|20,8434
|% -0,72
|
|Frank
|18,9159
|19,0299
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8485
|4,8729
|% -0,01
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.661
|1.662
|-3,28
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|Altın Gr.
|977
|977
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.722
|-64,00
|
|Tam
|6.638
|6.704
|-8,00
|
|Yarım
|3.235
|3.277
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.639
|-2,00
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|Gümüş.Ons
|19,01
|19,04
|-0,15
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|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,07
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|B. Petrol
|91,68
|91,68
|0,82
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