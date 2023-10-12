***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
12.10.2023 11:00
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Nenad Bjelica
Sözleşme Tarihi
12.10.2023
Sözleşme Süresi
-
Açıklamalar
Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Nenad Bjelica arasındaki 19.04.2023 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesi, sezon sonuna kadar olan alacakları karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204790
BIST
'
12:178.458
En Düşük
|Değişim
|: 1,53%
|| 127,52
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.422
En Yüksek
8.471
12:1727,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0905
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7535
En Düşük
27,6408
12:1729,5486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1285
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3245
12:171.677,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,85
|Açılış
|: 1.677,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.679,85
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler12:17
|GESAN
|112,20
|937.551.054
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.847,90
|652.931.306
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.088.964
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|3.441.240
|% 10,00
|
|KSTUR
|948,30
|1.749.614
|% 10,00
|
|QNBFL
|877,50
|3.023.865
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|6.276.161
|% -10,00
|
|IHAAS
|18,38
|255.225.028
|% -8,56
|
|VANGD
|19,55
|356.045
|% -7,96
|
|HATSN
|74,90
|338.839.333
|% -6,96
|
|THYAO
|232,40
|2.504.661.497
|% 1,00
|
|TUPRS
|149,00
|2.168.901.467
|% 3,19
|
|YKBNK
|20,02
|2.057.238.788
|% 3,73
|
|ODAS
|14,18
|1.876.212.705
|% 5,04
|
|EREGL
|44,76
|1.851.850.434
|% 1,45
|
|ZOREN
|6,44
|929.517.661
|% 4,55
|
|ODAS
|14,18
|1.876.212.705
|% 5,04
|
|EKGYO
|8,29
|1.086.885.394
|% 1,34
|
|YKBNK
|20,02
|2.057.238.788
|% 3,73
|
|KOZAL
|28,60
|1.581.577.338
|% 1,92
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7482
|27,7517
|% 0,33
|
|Euro
|29,5339
|29,5486
|% 0,44
|
|Sterlin
|34,0246
|34,1952
|% 0,12
|
|Frank
|30,6968
|30,8818
|% 0,42
|
|Riyal
|7,3757
|7,4127
|% 0,24
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|6,02
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|9,09
|
|Cumhuriyet
|11.620
|11.796
|30,00
|
|Tam
|11.380
|11.460
|9,00
|
|Yarım
|5.708
|5.752
|5,00
|
|Çeyrek
|2.845
|2.876
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,78
|0,16
|
|B. Petrol
|86,89
|86,89
|1,07
|