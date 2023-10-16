***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
16.10.2023 14:00
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Abdullah Mucib Avcı
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğüne getirilen Sayın Abdullah Mucib Avcı ile Kulübümüz arasında imzalanacak olan sözleşmenin mali şartlarının, Sayın Avcı tarafından Yönetim Kurulumuza bırakılması dolayısı ile durumu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, ilgili sözleşmenin mali şartlarının şu şekilde olmasına karar vermiştir.
Sayın Avcıya
•2023-2024 sezonu için 40 milyon TL garanti ücret ödenmesine,
•2024-2025 sezonu garanti ücreti olarak, bir önceki sezon ödenen ücrete, %50 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutarın ödenmesine,
Karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206728
BIST