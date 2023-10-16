***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTeknik Yönetime İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTeknik Direktörün Adı-SoyadıAbdullah Mucib AvcıSözleşme TarihiSözleşme SüresiAçıklama metninde yer almaktadır.AçıklamalarProfesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğüne getirilen Sayın Abdullah Mucib Avcı ile Kulübümüz arasında imzalanacak olan sözleşmenin mali şartlarının, Sayın Avcı tarafından Yönetim Kurulumuza bırakılması dolayısı ile durumu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, ilgili sözleşmenin mali şartlarının şu şekilde olmasına karar vermiştir.Sayın Avcıya•2023-2024 sezonu için 40 milyon TL garanti ücret ödenmesine,•2024-2025 sezonu garanti ücreti olarak, bir önceki sezon ödenen ücrete, %50 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutarın ödenmesine,Karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206728BIST