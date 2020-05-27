***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
27.05.2020 19:32
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Rahmi Anıl Başaran
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Balıkesirspor Kulübü
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Balıkesirspor Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Rahmi Anıl Başaran'ın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847051
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|THYAO
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|1.688.618.538
|% 9,99
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|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
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|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
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|TUPRS
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|868.709.804
|% 4,68
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|EKGYO
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|377.154.423
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|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
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|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
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|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
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|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,2670
|8,3084
|% 0,27
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|Frank
|6,9651
|7,0070
|% 0,75
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|Riyal
|1,7983
|1,8073
|% 1,14
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|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-3,32
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|Altın Gr.
|372
|372
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.443
|12,70
|
|Tam
|2.483
|2.507
|13,20
|
|Yarım
|1.212
|1.225
|6,40
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,28
|0,14
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|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|0,07
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