***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
22.08.2020 15:31
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Flavio Medeiros da Silva
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
EC Bahia
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Brezilya'nın EC Bahia Kulübünün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870778
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|Alış
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|Altın Gr.
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|457
|0,07
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|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
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|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
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|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
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|735
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|Gümüş.Ons
|26,73
|26,80
|-0,47
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|6,27
|6,28
|-0,11
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|B. Petrol
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|44,30
|-0,58
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