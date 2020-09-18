***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
18.09.2020 14:54
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Lewis Renard Baker
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Chelsea Kulübü
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
İngiltere'nin Chelsea Kulübünün profesyonel futbolcusu Lewis Renard Baker'ın, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875647
BIST
16:101.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
16:107,5706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0239
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
16:108,9699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0160
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
16:10474,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,79
|Açılış
|: 474,38
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler16:08
|AYCES
|77,55
|6.908.149
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.963.015
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.251.190
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|CMENT
|35,56
|25.042.661
|% -9,97
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|63.933.676
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|KRDMD
|3,24
|1.288.627.349
|% 3,18
|
|PETKM
|4,39
|729.471.769
|% 0,46
|
|HLGYO
|2,60
|541.758.903
|% 7,44
|
|DGKLB
|2,62
|420.233.706
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,50
|380.611.547
|% 7,03
|
|KRDMD
|3,24
|1.288.627.349
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,60
|541.758.903
|% 7,44
|
|PETKM
|4,39
|729.471.769
|% 0,46
|
|DGKLB
|2,62
|420.233.706
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,50
|380.611.547
|% 7,03
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5677
|7,5711
|% 0,32
|
|Euro
|8,9628
|8,9727
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7835
|9,8326
|% 0,24
|
|Frank
|8,2892
|8,3392
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0118
|2,0218
|% 0,30
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|23,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|18,80
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|9,09
|
|Çeyrek
|761
|778
|4,55
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|-0,01
|
Seans Raporu
16:08
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16:20
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