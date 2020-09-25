***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
25.09.2020 15:32
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Fousseni Diabate
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Leicester City
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
İngiltere'nin Leicester City Kulübünün profesyonel oyuncusu Fousseni Diabate'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876707
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