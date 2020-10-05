Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri

05.10.2020 13:42
GÜNCEL HABERLER



***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Transfer Görüşmeleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Vitor Hugo Franchescoli De Souza
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Palmeiras
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar

Brezilya'nın Palmeiras Kulübünün profesyonel futbolcusu Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878194


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.161
Değişim :  1,37% |  15,68
Açılış :  1.151  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.161 En Düşük
1.151
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 157,30 90.112.098 % 10,00  
ATEKS 22,44 19.659.735 % 10,00  
ARMDA 62,15 14.884.328 % 10,00  
COSMO 10,23 3.201.141 % 10,00  
DOBUR 22,00 622.028 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7607 7,7650 % 0,09  
Euro 9,1461 9,1587 % 0,68  
Sterlin 10,0401 10,0904 % 0,33  
Frank 8,4456 8,4965 % 0,62  
Riyal 2,0624 2,0728 % 0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.915 15,25  
Altın Gr. 477 477 3,27  
Cumhuriyet 3.151 3.198 11,00  
Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,33 24,37 0,62  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 0,13  
B. Petrol 41,47 41,47 2,20  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru