***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
26.05.2021 16:30
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Bruno da Silva Peres
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
-
Transfer Şekli
Diğer (Other)
Açıklamalar
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938215
BIST
16:511.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,31
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:518,4485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0133
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:5110,3414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0273
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:51516,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,16
|Açılış
|: 516,92
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:51
|RYSAS
|3,74
|5.184.814
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|29.255.410
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|TUCLK
|9,75
|34.398.493
|% 9,92
|
|KUTPO
|49,50
|3.878.672
|% -10,00
|
|DERHL
|6,58
|48.084.822
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|49.010.017
|% -9,99
|
|ISGSY
|13,42
|25.757.479
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,02
|1.498.352.855
|% 2,82
|
|THYAO
|12,91
|931.377.963
|% 0,08
|
|TRILC
|50,60
|827.760.614
|% 7,25
|
|KOZAL
|124,00
|767.562.041
|% 1,22
|
|KARSN
|4,87
|603.501.568
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,14
|480.558.781
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,89
|365.778.606
|% 2,16
|
|SKBNK
|1,10
|157.514.350
|% 0,00
|
|TSKB
|1,34
|185.946.455
|% 1,52
|
|KARSN
|4,87
|603.501.568
|% 2,53
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4474
|8,4485
|% -0,16
|
|Euro
|10,3353
|10,3414
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,8990
|11,9587
|% -0,31
|
|Frank
|9,3879
|9,4445
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2445
|2,2557
|% -0,23
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|5,60
|
|Altın Gr.
|517
|518
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.411
|3.467
|22,00
|
|Tam
|3.405
|3.491
|25,55
|
|Yarım
|1.646
|1.688
|12,36
|
|Çeyrek
|825
|844
|6,18
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,24
|68,24
|-0,25
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:02DITAS
Yüzde 5.57 oranında artışla 17.05 lira fiyatla işlem gören hissede 416, 706 adet işlem
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 24 artarak (% 0.90 ) 1, 490
-
17:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, TRILC
-
17:00XU100
Endeks 1, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 13, 334.00 milyon TL de
-
17:00PRKAB
Yüzde 6.55 oranında artışla 12.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 739, 846 adet işlem