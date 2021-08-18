***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
18.08.2021 18:06
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayı
16:191.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -10,17
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:198,5236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0756
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:199,9838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0689
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:19490,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,48
|Açılış
|: 490,13
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:17
|DMSAS
|8,04
|113.009.991
|% 17,03
|
|PENTA
|88,85
|15.279.958
|% 14,94
|
|DOBUR
|23,28
|2.553.672
|% 14,23
|
|KTSKR
|52,75
|90.675.911
|% 13,10
|
|ESCAR
|20,10
|81.099.590
|% 10,02
|
|VAKKO
|10,56
|36.767.614
|% -7,29
|
|ALKIM
|15,56
|111.397.201
|% -6,71
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|BRYAT
|389,40
|95.871.913
|% -6,28
|
|GARAN
|9,28
|667.646.540
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,78
|479.833.825
|% -3,23
|
|THYAO
|12,25
|462.728.113
|% 0,00
|
|SISE
|8,71
|460.457.381
|% 1,04
|
|EREGL
|18,61
|423.766.141
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,85
|359.202.580
|% 0,54
|
|ODAS
|1,41
|148.017.788
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,55
|216.787.413
|% -1,54
|
|GARAN
|9,28
|667.646.540
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,78
|479.833.825
|% -3,23
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5173
|8,5220
|% 0,88
|
|Euro
|9,9743
|9,9863
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,6121
|11,6704
|% 0,22
|
|Frank
|9,2449
|9,3006
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2632
|2,2746
|% 0,76
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|3,61
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,80
|
|Cumhuriyet
|3.251
|3.300
|18,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|15,33
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|7,41
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,50
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,02
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|-1,96
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 2 kaybederek (% -0.72 ) 1, 551
-
16:31XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 8, 729.00 milyon TL de
-
16:29ALKIM
Yüzde -7.71 oranında düşüşle 15.56 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 059, 106 adet işlem
-
16:28ALARK
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 924, 025 adet işlem
-
16:27BRYAT
Yüzde -6.50 oranında düşüşle 382.40 lira fiyatla işlem gören hissede 240, 880 adet işlem