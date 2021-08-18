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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri

18.08.2021 18:06



***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )

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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 8,04 113.009.991 % 17,03  
PENTA 88,85 15.279.958 % 14,94  
DOBUR 23,28 2.553.672 % 14,23  
KTSKR 52,75 90.675.911 % 13,10  
ESCAR 20,10 81.099.590 % 10,02  
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16:17 Alış Satış %  
Dolar 8,5173 8,5220 % 0,88  
Euro 9,9743 9,9863 % 0,72  
Sterlin 11,6121 11,6704 % 0,22  
Frank 9,2449 9,3006 % 0,73  
Riyal 2,2632 2,2746 % 0,76  
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16:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.792 3,61  
Altın Gr. 489 489 3,80  
Cumhuriyet 3.251 3.300 18,00  
Tam 3.232 3.314 15,33  
Yarım 1.562 1.603 7,41  
Çeyrek 784 802 3,71  
Gümüş.Ons 23,48 23,50 -0,01  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,02  
B. Petrol 66,27 66,27 -1,96  
Seans Raporu 16:17
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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