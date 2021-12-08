***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
08.12.2021 15:15
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Jean Evrard Kouassi
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
-
Transfer Şekli
Diğer (Other)
Açıklamalar
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981949
BIST
16:101.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 14,89
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.978
16:1013,6738
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1837
|Açılış
|: 13,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
16:1015,4916
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,2745
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5254
En Düşük
15,1751
16:10783,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 9,60
|Açılış
|: 783,97
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler16:10
|BAGFS
|13,97
|11.442.837
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.572.481
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.134.627
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|116.538.163
|% -9,97
|
|THYAO
|20,12
|3.754.720.272
|% 4,79
|
|SISE
|14,86
|3.648.857.404
|% 1,30
|
|GARAN
|11,94
|3.290.228.588
|% 0,93
|
|ASELS
|23,90
|2.105.655.301
|% 3,55
|
|KRDMD
|9,71
|1.913.865.832
|% 0,10
|
|EKGYO
|2,55
|1.528.054.766
|% 6,25
|
|YKBNK
|3,61
|1.238.956.904
|% 1,12
|
|TSKB
|1,65
|461.231.642
|% 1,85
|
|GARAN
|11,94
|3.290.228.588
|% 0,93
|
|SISE
|14,86
|3.648.857.404
|% 1,30
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6701
|13,6738
|% 1,36
|
|Euro
|15,4369
|15,4916
|% 1,80
|
|Sterlin
|18,0513
|18,1418
|% 1,35
|
|Frank
|14,7892
|14,8783
|% 1,80
|
|Riyal
|3,6457
|3,6640
|% 1,71
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,28
|
|Altın Gr.
|787
|787
|12,90
|
|Cumhuriyet
|5.209
|5.288
|37,00
|
|Tam
|5.185
|5.316
|32,16
|
|Yarım
|2.506
|2.571
|15,56
|
|Çeyrek
|1.257
|1.286
|7,78
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,13
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|0,22
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:22GMTAS
Yüzde 4.62 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 165, 780 adet işlem
-
16:21EUHOL
Yüzde 5.43 oranında artışla 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 787, 627 adet işlem
-
16:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 0.84 ) 2, 162
-
16:20XU100
Endeks 1, 997 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 38, 101.00 milyon TL de
-
16:20RYGYO
Yüzde 5.47 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 949, 314 adet işlem