***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
10.01.2022 16:06
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Tymoteusz Puchacz
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Onion Berlin
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in profesyonel futbolcusu Tymoteusz Puchacz'ın Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991893
BIST
17:462.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 31,84
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:4613,8436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0372
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:4615,6448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0805
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:46800,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,11
|Açılış
|: 800,42
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:46
|INTEM
|118,80
|36.681.661
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|130.496.825
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|51.896.406
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.920.927
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.108.028
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|65.893.630
|% -9,87
|
|ELITE
|18,12
|270.960.771
|% -8,67
|
|RALYH
|11,55
|31.637.035
|% -4,86
|
|IHAAS
|10,00
|4.759.244
|% -4,76
|
|PKART
|18,38
|7.086.944
|% -4,47
|
|THYAO
|27,28
|4.038.908.721
|% 9,38
|
|GARAN
|11,83
|2.417.791.641
|% 0,68
|
|EREGL
|30,94
|1.861.915.026
|% 1,05
|
|KRDMD
|11,83
|1.858.788.301
|% 1,98
|
|SISE
|15,12
|1.796.599.917
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,73
|1.325.078.988
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,45
|747.243.944
|% 4,70
|
|GARAN
|11,83
|2.417.791.641
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,83
|1.858.788.301
|% 1,98
|
|THYAO
|27,28
|4.038.908.721
|% 9,38
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8341
|13,8436
|% 0,27
|
|Euro
|15,6301
|15,6448
|% -0,51
|
|Sterlin
|18,7141
|18,8079
|% 0,00
|
|Frank
|14,9092
|14,9990
|% -0,44
|
|Riyal
|3,6809
|3,6993
|% 0,38
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-1,31
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,51
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|0,03
|
|B. Petrol
|81,82
|81,82
|0,07
|
Seans Raporu
17:46
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem