***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
16.06.2022 09:54
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Jens Stryger Larsen
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Diğer (Other)
Açıklamalar
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037569
BIST
11:112.527
En Yüksek
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En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler11:11
|UFUK
|73,70
|3.228.386
|% 10,00
|
|PKENT
|159,10
|52.120.788
|% 9,95
|
|YGGYO
|22,38
|7.997.995
|% 9,92
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|MAKTK
|3,32
|32.000.849
|% 7,44
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|TETMT
|261,20
|14.503.177
|% 7,31
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|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
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|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|ENKAI
|17,95
|124.863.267
|% -4,37
|
|SKTAS
|2,92
|13.540.324
|% -3,63
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|ULAS
|2,99
|1.145.409
|% -3,55
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|THYAO
|47,98
|1.868.538.309
|% -0,95
|
|EREGL
|30,26
|940.782.252
|% 1,00
|
|SASA
|46,40
|900.305.328
|% 3,76
|
|SISE
|21,72
|541.108.988
|% -0,37
|
|KRDMD
|13,38
|399.266.348
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,62
|153.831.557
|% 0,77
|
|SKBNK
|1,14
|46.133.826
|% 0,00
|
|TSKB
|2,17
|85.287.309
|% 0,93
|
|THYAO
|47,98
|1.868.538.309
|% -0,95
|
|YKBNK
|4,70
|170.967.127
|% -1,26
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,3022
|17,3112
|% 0,43
|
|Euro
|18,0077
|18,0515
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,8448
|20,9494
|% -0,28
|
|Frank
|17,5456
|17,6513
|% 1,68
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|Riyal
|4,5983
|4,6214
|% 0,47
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-4,73
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,29
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.746
|6.849
|-22,00
|
|Yarım
|3.312
|3.350
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.674
|-6,00
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|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,02
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|B. Petrol
|119
|119
|0,51
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