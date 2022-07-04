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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri

04.07.2022 11:46
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri


***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )

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Transfer Görüşmeleri

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Bildirim İçeriği

Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Aston Villa FC
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041036


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