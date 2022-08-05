***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
05.08.2022 13:56
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Enis Destan
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın Warta Poznan Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052273
BIST
15:232.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 14,46
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
15:2317,9723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0628
|Açılış
|: 17,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
15:2318,2900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0843
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2734
15:231.033,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.033,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,14
BIST En Aktif Hisseler15:21
|OBASE
|13,97
|5.391.931
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.973.644
|% 9,97
|
|SKBNK
|2,21
|637.420.502
|% 9,95
|
|MIATK
|41,54
|67.845.619
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|109.556.226
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|13.307.673
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,36
|27.170.779
|% -9,06
|
|KRPLS
|7,58
|752.629.776
|% -8,23
|
|AKSUE
|32,24
|22.833.178
|% -6,66
|
|THYAO
|56,75
|2.959.220.963
|% 2,62
|
|EKGYO
|3,48
|1.216.628.324
|% 7,74
|
|TSKB
|3,21
|1.130.982.106
|% 3,22
|
|SISE
|23,64
|1.079.578.749
|% -0,51
|
|SASA
|49,96
|1.068.478.375
|% -0,18
|
|EKGYO
|3,48
|1.216.628.324
|% 7,74
|
|TSKB
|3,21
|1.130.982.106
|% 3,22
|
|SKBNK
|2,21
|637.420.502
|% 9,95
|
|ODAS
|4,28
|841.506.534
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,11
|758.018.021
|% 2,75
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9616
|17,9719
|% 0,35
|
|Euro
|18,2841
|18,2933
|% -0,44
|
|Sterlin
|21,7488
|21,8579
|% 0,14
|
|Frank
|18,7277
|18,8405
|% 0,24
|
|Riyal
|4,7666
|4,7905
|% 0,29
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-13,74
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,80
|
|Cumhuriyet
|6.881
|6.985
|8,00
|
|Tam
|6.909
|6.958
|-32,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,02
|
|B. Petrol
|94,48
|94,48
|0,36
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:36MRGYO
Yüzde 5.63 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 574, 297 adet işlem
-
15:35PEKGY
Yüzde 5.36 oranında artışla 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 620, 809 adet işlem
-
15:34GWIND
Yüzde 6.06 oranında artışla 11.37 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 561, 588 adet işlem
-
15:33XU100
Endeks 2, 738 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 26, 876.00 milyon TL de
-
15:33NETAS
Yüzde 4.26 oranında artışla 19.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 832, 250 adet işlem