***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
09.08.2022 12:43
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Berat Ayberk Özdemir
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053427
BIST
15:292.772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -22,93
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
15:2917,9529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
15:2918,3797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0815
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
15:291.032,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.032,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler15:29
|KRTEK
|22,00
|40.231.406
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|46.206.325
|% 9,99
|
|ALKA
|47,24
|30.559.320
|% 9,96
|
|OBASE
|16,89
|44.067.665
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|61.996.297
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|12.616.342
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|131.619.414
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,98
|32.757.891
|% -7,41
|
|AKSUE
|29,86
|13.063.444
|% -7,09
|
|THYAO
|58,25
|3.838.366.794
|% -0,85
|
|ISCTR
|5,96
|2.086.118.070
|% -6,29
|
|EKGYO
|3,44
|1.359.870.140
|% 0,00
|
|TUPRS
|278,30
|1.336.150.750
|% 1,76
|
|SASA
|50,85
|1.241.174.413
|% -2,21
|
|EKGYO
|3,44
|1.359.870.140
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,96
|2.086.118.070
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,18
|1.214.071.616
|% -0,38
|
|MOBTL
|1,98
|397.373.214
|% 5,32
|
|TSKB
|3,21
|435.520.928
|% -0,93
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9348
|17,9529
|% 0,02
|
|Euro
|18,3629
|18,3797
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,6557
|21,7643
|% 0,30
|
|Frank
|18,7265
|18,8393
|% 0,18
|
|Riyal
|4,7544
|4,7782
|% -0,02
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|1,53
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|0,08
|
|Cumhuriyet
|6.885
|6.989
|9,00
|
|Tam
|6.913
|6.968
|-19,00
|
|Yarım
|3.368
|3.407
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.703
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|-0,06
|
|B. Petrol
|97,89
|97,89
|1,24
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:44BRKO
Yüzde -9.55 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 614, 256 adet işlem
-
15:42KERVT
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 680, 390 adet işlem
-
15:41YAYLA
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 703, 475 adet işlem
-
15:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 62 kaybederek (% -0.98 ) 2, 982
-
15:40
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ISCTR, EKGYO